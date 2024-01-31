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Нападающий «Барселоны» Торрес может пропустить месяц из-за травмы бедра

Нападающий «Барселоны» Торрес может пропустить месяц из-за травмы бедра
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Нападающий каталонской «Барселоны» Ферран Торрес может пропустить месяц из-за травмы, полученной в матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу с «Альмерией», который в эти минуты проходит в Каталонии на стадионе «Олимпик Льюис Компанис». На момент написания новости каталонцы ведут со счётом 1:0.

Испания - Примера . 20-й тур
31 января 2024, среда. 21:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 Роке Феррейра – 63'    
Удаления: нет / Гарсия – 67'

Как сообщает в своих социальных сетях журналист Хави Мигель, у Феррана подозрение на разрыв двуглавой мышцы бедра. В этом случае он пропустит месяц, но всё может быть ещё хуже, если затронуто сухожилие. В скором времени нападающий пройдёт медицинское обследование.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

На сегодняшний момент список травмированных игроков «Барселоны» выглядит следующим образом: Марк-Андре тер Штеген, Серхи Роберто, Иньиго Мартинес, Маркос Алонсо, Алекс Бальде, Гави, Рафинья, Жоау Феликс и Ферран Торрес.

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