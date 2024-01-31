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Количество травмированных игроков «Барселоны» выросло до девяти человек

Количество травмированных игроков «Барселоны» выросло до девяти человек
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Нападающий каталонской «Барселоны» Ферран Торрес получил повреждение в матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу с «Альмерией», который в эти минуты проходит в Каталонии на стадионе «Олимпик Льюис Компанис». На момент написания новости счёт в игре не открыт (0:0).

В самом начале первого тайма травму в составе сине-гранатовых получил Торрес. Он ушёл с поля на седьмой минуте, держась за бедро. Вместо Феррана на поле появился полузащитник Фермин Лопес.

Испания - Примера . 20-й тур
31 января 2024, среда. 21:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 Роке Феррейра – 63'    
Удаления: нет / Гарсия – 67'
Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Теперь список травмированных игроков «Барселоны» выглядит следующим образом:

  • Марк-Андре тер Штеген;
  • Серхи Роберто;
  • Иньиго Мартинес;
  • Маркос Алонсо;
  • Алекс Бальде;
  • Гави;
  • Рафинья;
  • Жоау Феликс;
  • Ферран Торрес.
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