Количество травмированных игроков «Барселоны» выросло до девяти человек
Нападающий каталонской «Барселоны» Ферран Торрес получил повреждение в матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу с «Альмерией», который в эти минуты проходит в Каталонии на стадионе «Олимпик Льюис Компанис». На момент написания новости счёт в игре не открыт (0:0).
В самом начале первого тайма травму в составе сине-гранатовых получил Торрес. Он ушёл с поля на седьмой минуте, держась за бедро. Вместо Феррана на поле появился полузащитник Фермин Лопес.
Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.
Теперь список травмированных игроков «Барселоны» выглядит следующим образом:
- Марк-Андре тер Штеген;
- Серхи Роберто;
- Иньиго Мартинес;
- Маркос Алонсо;
- Алекс Бальде;
- Гави;
- Рафинья;
- Жоау Феликс;
- Ферран Торрес.
Материалы по теме
Комментарии