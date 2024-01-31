Количество травмированных игроков «Барселоны» выросло до девяти человек

Нападающий каталонской «Барселоны» Ферран Торрес получил повреждение в матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу с «Альмерией», который в эти минуты проходит в Каталонии на стадионе «Олимпик Льюис Компанис». На момент написания новости счёт в игре не открыт (0:0).

В самом начале первого тайма травму в составе сине-гранатовых получил Торрес. Он ушёл с поля на седьмой минуте, держась за бедро. Вместо Феррана на поле появился полузащитник Фермин Лопес.

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Теперь список травмированных игроков «Барселоны» выглядит следующим образом: