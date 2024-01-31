«Не хочу быть пассажиром». Клопп — о возможном уходе из «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, почему принял решение покинуть английскую команду по окончании нынешнего сезона.

«Не то чтобы я хочу уйти – я, скорее, должен это сделать. Если я не могу быть тем человеком, который подтолкнёт команду к победе в Лиге чемпионов и так далее, то зачем мне оставаться на этой работе?

Я не хочу быть пассажиром. Эта работа слишком важна, этот клуб очень знаменит. Именно поэтому я решил покинуть команду летом», – приводит слова Клоппа TNT Sports.

Напомним, Клопп возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года. За годы работы с мерсисайдцами немецкий специалист сумел завоевать семь трофеев, в том числе выиграть Лигу чемпионов (в сезоне-2018/2019) и английскую Премьер-лигу (в сезоне-2019/2020).

На данный момент «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Клоппа набрали 48 очков после 21 тура. Отрыв мерсисайдцев от ближайшего преследователя, «Арсенала», — два очка.