«Ливерпуль» не проигрывает на протяжении 15 матчей в АПЛ

Сегодня, 1 февраля, «Ливерпуль» разгромил «Челси» в центральном матче 22-го тура английской Премьер-лиги со счётом 4:1. Команда Юргена Клоппа не знает поражений в АПЛ уже на протяжении 15 матчей.

В последний раз «Ливерпуль» уступал в матчах АПЛ в сентябре 2023-го. Это произошло в игре с «Тоттенхэм Хотспур» — 1:2. С тех пор у мерсисайдцев 10 побед и пять ничейных результатов в турнире. Из последних девяти матчей «Ливерпуль» выиграл семь.

Отметим, у «Ливерпуля» во всех турнирах в этом сезоне всего три поражения, два из которых в рамках группового этапа Лиги Европы (бельгийскому «Юниону Сент-Жиллуа» и «Тулузе». Клуб продолжает участвовать во всех четырёх турнирах.

В следующем матче «Ливерпуль» поедет в гости к лондонскому «Арсеналу», с которым команда Клоппа сыграла вничью в первом круге (1:1). Матч пройдёт на «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» 4 февраля в 19:30 мск.

На данный момент после 22 сыгранных матчей АПЛ «Ливерпуль» Клоппа лидирует в английской Премьер-лиге с 51 очком.

Материалы по теме «Ливерпуль» разгромил «Челси» и упрочил своё лидерство в АПЛ

Фанат «Ливерпуля» бросил бутылку в автобус «МЮ»: