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«Ливерпуль» разгромил «Челси» и упрочил своё лидерство в АПЛ

«Ливерпуль» разгромил «Челси» и упрочил своё лидерство в АПЛ
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Сегодня, 1 февраля, завершился центральный матч 22-го тура АПЛ, в котором встречались «Ливерпуль» и «Челси». Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, Англия. Игра началась в 23:15 по московскому времени. «Ливерпуль» одержал победу со счётом 4:1. «Чемпионат» вёл текстовую трансляцию матча.

На 23-й минуте счёт в матче открыли хозяева усилиями Диогу Жоты. Ассистировал португальскому форварду правый защитник Конор Брэдли. На 39-й минуте преимущество подопечных Клоппа упрочил Конор Брэдли, забив с передачи Луиса Диаса. Во втором тайме на 65-й минуте счёт разгромным сделал Доминик Собослаи. Вторая голевая на счету юного Брэдли. «Челси» отыграл один мяч: Кристофер Нкунку с передачи Карни Чуквуэмеки забил мяч в сетку Алисона Бекера на 71-й минуте. Окончательный счёт в матче установил Луис Диас, забивший на 79-й с передачи Дарвина Нуньеса.

Отметим, что в компенсированное к первому тайму время Дарвин Нуньес не реализовал пенальти, угодив в штангу.

На данный момент после 22 сыгранных матчей АПЛ «Ливерпуль» Клоппа лидирует в английской Премьер-лиге с 51 очком. «Челси» после поражения остаётся на 10-й строчке с 31 очком.

Англия - Премьер-лига . 22-й тур
31 января 2024, среда. 23:15 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
4 : 1
Челси
Лондон
1:0 Жота – 23'     2:0 Брэдли – 39'     3:0 Собослаи – 65'     3:1 Нкунку – 71'     4:1 Диас – 79'    

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Турнирная таблица АПЛ
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