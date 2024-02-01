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Эрик тен Хаг прокомментировал предстоящий матч с «Вулверхэмптоном»

Эрик тен Хаг прокомментировал предстоящий матч с «Вулверхэмптоном»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о предстоящем матче с «Вулверхэмптоном» в 22-м туре чемпионата Англии.

«Мы знаем, что с нашей лучшей игрой мы можем победить любого, и все в команде очень убеждены в этом. Кроме того, они знают, что с возвращением травмированных игроков, команда станет ещё сильнее. Это также повышает мотивацию, настроение и дух в команде», — приводит слова Тен Хага официальный сайт клуба.

Защитники Лисандро Мартинес, Люк Шоу и Гарри Магуайр, а также полузащитник Каземиро полностью восстановились после травмы. Все игроки приняли участие в 1/16 финала Кубка Англии с «Ньюспорт Каунти (4:2).

После 22 туров «Манчестер Юнайтед» занимает 9-е место в АПЛ с 32 очками. Лидирует в чемпионате «Ливерпуль» (51 очко).

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