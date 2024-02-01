Защитник «Крыльев Советов» Горшков рассказал, как познакомился с Перишичем

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков рассказал, как познакомился с хорватским футболистом Иваном Перишичем, который выступает за «Хайдук».

«В Сербии Перишич восстанавливался от травмы в том же центре, где был и я. Удалось с ним пообщаться. Мы в ресторан ходили вместе два раза. Он очень позитивный игрок. В соцсети на меня подписался. Есть видео, где мы в два касания с ним играли — он мне проиграл 5:3. Я выиграл и на следующий день уехал. Он мне пишет: «Брат, возвращайся — хочу реванш», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Перишичу 34 года, он является воспитанником футбольного клуба «Хайдук». Профессиональную карьеру хавбек начал во французском «Сошо».