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Защитник «Крыльев Советов» Горшков рассказал, как познакомился с Перишичем

Защитник «Крыльев Советов» Горшков рассказал, как познакомился с Перишичем
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Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков рассказал, как познакомился с хорватским футболистом Иваном Перишичем, который выступает за «Хайдук».

«В Сербии Перишич восстанавливался от травмы в том же центре, где был и я. Удалось с ним пообщаться. Мы в ресторан ходили вместе два раза. Он очень позитивный игрок. В соцсети на меня подписался. Есть видео, где мы в два касания с ним играли — он мне проиграл 5:3. Я выиграл и на следующий день уехал. Он мне пишет: «Брат, возвращайся — хочу реванш», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Перишичу 34 года, он является воспитанником футбольного клуба «Хайдук». Профессиональную карьеру хавбек начал во французском «Сошо».

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