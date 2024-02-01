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Клопп — о Мак Аллистере: Алексис получил удар коленом в колено в матче с «Челси»

Клопп — о Мак Аллистере: Алексис получил удар коленом в колено в матче с «Челси»
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что хавбек мерсисайдцев Алексис Мак Аллистер получил неприятный удар по колену в матче 22-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (4:1).

«Он получил удар коленом в колено. С Маккой ничего серьёзного. Во всяком случае, никто не говорил мне ничего другого», — приводит слова Клоппа This is Anfield.

В состоявшемся накануне, 31 января, матче Алексис Мак Аллистер провёл на поле все 90 минут игрового времени, не отметившись результативными действиями. «Ливерпуль» одержал победу со счётом 4:1, за команду Юргена Клоппа забивали Диогу Жота, Конор Брэдли, Доминик Собослаи и Луис Диас. В составе «Челси» отличился Кристофер Нкунку. Мерсисайдцы после 22 туров АПЛ сезона-2023/2024 возглавляют турнирную таблицу, набрав 51 очко.

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