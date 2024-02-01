Клопп прокомментировал четыре попадания в каркас ворот Нуньеса

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о невезении Дарвина Нуньеса в матче с «Челси» (4:1).

«Нуньес провёл безумный первый тайм, его невозможно было удержать защитникам. Однако он был крайне разочарован незабитым пенальти. В перерыве Дарвину было очень трудно. Во втором тайме в моменте он попал головой в перекладину. Но под конец Нуньес организовал гол даже после огромного разочарования – и это главное.

Нуньес создаёт много моментов. Мы забили четыре гола, так кого волнуют те мячи, которые он не забил? Он в блестящей форме, ему по-прежнему немного не везёт, но в целом всё в порядке», – приводит слова Клоппа ESPN.

Напомним, форвард «Ливерпуля» четыре раза попал в каркас ворот в матче АПЛ с «Челси», а на 79-й минуте уругваец сделал голевую передачу на Луиса Диаса.

В нынешнем сезоне Дарвин Нуньес сыграл во всех турнирах за клуб и сборную 40 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 14 результативных передач.

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