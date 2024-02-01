Нуньес впервые в карьере не реализовал пенальти, угодив в штангу в матче с «Челси»

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес впервые в своей карьере не сумел реализовать пенальти, угодив в штангу в матче 22-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (4:1). До этого уругваец 12 раз подходил к «точке» и забил 12 голов.

Напомним, в состоявшемся накануне, 31 января, матче с «Челси» «Ливерпуль» одержал победу со счётом 4:1. За команду Юргена Клоппа забивали Диогу Жота, Конор Брэдли, Доминик Собослаи и Луис Диас. В составе «Челси» отличился Кристофер Нкунку. После 22 туров английской Премьер-лиги мерсисайдцы возглавляют турнирную таблицу, набрав 51 очко.

Нуньес играет за «Ливерпуль» с 2022 года. К мерсисайдцам уругвайский нападающий присоединился из португальской «Бенфики». В нынешнем сезоне Дарвин провёл 21 матч в рамках АПЛ, забил семь голов и сделал семь результативных передач.