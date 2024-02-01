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Собослаи — о передаче Брэдли в матче с «Челси»: он сделал всё, чтобы я забил

Собослаи — о передаче Брэдли в матче с «Челси»: он сделал всё, чтобы я забил
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Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи высказался о своём забитом мяче в игре 22-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (4:1). Ассистировал венгерскому хавбеку защитник мерсисайдцев Конор Брэдли.

«Конор провёл хорошую игру. Гол, две результативные передачи — большего и желать нельзя. Мы рады, что он с нами. Я должен поблагодарить его за свой гол. Мне даже не пришлось прикладывать усилия, мяч просто прилетел мне в голову. Вероятно, это мой первый гол головой в жизни, но, надеюсь, будут ещё!» — приводит слова Собослаи официальный сайт «Ливерпуля».

В состоявшемся накануне, 31 января, матче с «Челси» «Ливерпуль» одержал победу со счётом 4:1. После 22 туров английской Премьер-лиги мерсисайдцы возглавляют турнирную таблицу, набрав 51 очко.

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