Защитник «Ливерпуля» Брэдли — о голе «Челси»: мечта стала реальностью

Футболист «Ливерпуля» Конор Брэдли высказался по итогам матча 22-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (4:1). Североирландский защитник забил один гол и сделал две результативные передачи в этой игре.

«Очевидно, это момент большой гордости для меня. Я мечтал об этом долгое время. Такое ощущение, что мечта стала реальностью. Это невероятно, я очень счастлив. До сих пор не могу поверить, что угодил точно в цель. Не знаю, как это получилось, я действовал инстинктивно», — приводит слова Брэдли официальный сайт «Ливерпуля».

В состоявшемся накануне, 31 января, матче с «Челси» «Ливерпуль» одержал победу со счётом 4:1. После 22 туров английской Премьер-лиги мерсисайдцы возглавляют турнирную таблицу, набрав 51 очко.