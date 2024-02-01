Агент защитника «Рубина» Рыбуса рассказал о восстановлении игрока после травмы

Футбольный агент Роман Орещук, представляющий интересы польского защитника «Рубина» Мацея Рыбуса, рассказал о восстановлении игрока.

«Мацей уже работает в общей группе. Только тренер знает, какая с ним ситуация. Но Мацей уже потихоньку набирает игровой тонус, он же пораньше поехал на сборы, чтобы готовиться. Будем надеяться, что к началу сезона будет готов», — сказал Орещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в нынешнем сезоне Рыбус провёл только один матч за «Рубин» в рамках Российской Премьер-Лиги. Также на счету польского футболиста одна игра за казанцев в Кубке России. «Рубин» первый круг РПЛ сезона-2023/2024 завершил на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 28 очков.