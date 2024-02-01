Мурад Мусаев по собственному желанию уволился из бакинского «Сабаха»

Мурад Мусаев по собственному желанию покинул должность главного тренера бакинского «Сабаха», информирует официальный сайт клуба. Несколькими днями ранее команда Мусаева уступила «Карабаху» в матче Кубка Азербайджана со счётом 1:7.
«Состоялась встреча главного тренера нашей команды Мурада Мусаева с руководством клуба. В ходе встречи Мусаев довёл до сведения руководства клуба своё желание покинуть «Сабах». Учитывая достижения главного тренера в клубе, его просьба была встречена с пониманием и получила положительный ответ.
Мы благодарим Мурада Мусаева за заслуги перед клубом и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», — написала пресс-служба «Сабаха».
40-летний российский специалист возглавлял «Сабах» с октября 2021 года. Под его руководством команда провела 87 игр (48 побед, 16 ничьих, 23 поражения).
Ранее в СМИ появлялась информация о возможном назначении Мусаева на пост главного тренера «Алании».