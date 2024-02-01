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Клопп — о молодых игроках «Ливерпуля»: мы бы не смогли добиться таких результатов без них

Клопп — о молодых игроках «Ливерпуля»: мы бы не смогли добиться таких результатов без них
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп похвалил молодых игроков своей команды, заявив, что «красным» было бы сложно добиться хороших результатов без выпускников академии клуба.

«В январе мы провели семь игр. Мы не смогли бы добиться таких результатов без Конора Брэдли, Джарелла Куансы и Джеймса Макконнелла, который прикрывал нашу опорную зону. Эти парни воспользовались своим шансом. Я рад, что у них получилось проявить себя. Академия клуба проделывает невероятную работу», — приводит слова Клоппа This is Anfield.

Напомним, в состоявшемся накануне, 31 января, матче с «Челси» «Ливерпуль» одержал победу со счётом 4:1. После 22 туров английской Премьер-лиги мерсисайдцы возглавляют турнирную таблицу, набрав 51 очко.

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