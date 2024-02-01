Мурад Мусаев объяснил свой уход с поста главного тренера «Сабаха»

Российский тренер Мурад Мусаев объяснил свой уход из «Сабаха». Ранее стало известно, что специалист покинул команду по собственному желанию. По информации азербайджанских журналистов, Мусаев принял такое решение из-за конфликта с руководством клуба.

«Последние два сезона «Сабах» играл достаточно ярко и показывал хорошие результаты. У команды было много побед. Сейчас же мы потеряли ту игру, страсть, с которой выходили на каждый матч. Я посчитал, что перемена пойдёт на пользу клубу и мне. В этом чемпионате отставание всего пять очков от третьего места. Есть все предпосылки, чтобы попасть в еврокубки и закончить сезон хорошо. Это сложное решение, но я посчитал, что оно пойдёт всем на пользу», — сказал Мусаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.