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Мурад Мусаев объяснил свой уход с поста главного тренера «Сабаха»

Мурад Мусаев объяснил свой уход с поста главного тренера «Сабаха»
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Российский тренер Мурад Мусаев объяснил свой уход из «Сабаха». Ранее стало известно, что специалист покинул команду по собственному желанию. По информации азербайджанских журналистов, Мусаев принял такое решение из-за конфликта с руководством клуба.

«Последние два сезона «Сабах» играл достаточно ярко и показывал хорошие результаты. У команды было много побед. Сейчас же мы потеряли ту игру, страсть, с которой выходили на каждый матч. Я посчитал, что перемена пойдёт на пользу клубу и мне. В этом чемпионате отставание всего пять очков от третьего места. Есть все предпосылки, чтобы попасть в еврокубки и закончить сезон хорошо. Это сложное решение, но я посчитал, что оно пойдёт всем на пользу», — сказал Мусаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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