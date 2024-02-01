Мурад Мусаев опроверг информацию о конфликте с руководством «Сабаха»

Бывший главный тренер «Сабаха» Мурад Мусаев опроверг информацию о конфликте с руководством азербайджанского клуба.

«В прессе говорили, что у меня конфликт с руководством? С руководством клуба у меня отличные отношения. Можно даже сказать, что идеальные. Каждый день, проведённый в клубе, чувствовал от них поддержку. Были выполнены все обещания, которые давались мне перед приходом в клуб: развитие клуба, финансовые обязательства. Я могу долго говорить о руководстве «Сабаха», это будут только положительные слова», — сказал Мусаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, ранее азербайджанский журналист Миралам Хасанли, шеф-редактор сайта Sportlife.az, рассказал, что Мусаев оставил свою должность в «Сабахе» из-за конфликта с руководством клуба.