«Динамо» Киев отказалось от матча с «Ордабасы», который также хотел сыграть с «Факелом»

Киевское «Динамо» раскритиковало казахстанский клуб «Ордабасы» за желание сыграть с воронежским «Факелом». Украинская команда отказалась от матча с «Ордабасы» из-за того, что клуб планировал провести матч с россиянами.

«Казахстанский футбольный клуб «Ордабасы» сообщил о запланированном товарищеском матче с киевским «Динамо» 16 февраля. Эта информация не соответствует действительности, ведь в этот день у нашей команды запланирован контрольный матч с ФК «Петрокуб» (Молдова).

Также, как стало известно, ФК «Ордабасы» планирует товарищескую игру с «Факелом» из Воронежа. Напомним, российским клубам нет места в мировом футболе, и мы осуждаем решение некоторых клубов выходить на поле против них», — сказано в заявлении на официальном сайте «Динамо».