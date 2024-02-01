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«Динамо» Киев отказалось от матча с «Ордабасы», который также хотел сыграть с «Факелом»

«Динамо» Киев отказалось от матча с «Ордабасы», который также хотел сыграть с «Факелом»
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Киевское «Динамо» раскритиковало казахстанский клуб «Ордабасы» за желание сыграть с воронежским «Факелом». Украинская команда отказалась от матча с «Ордабасы» из-за того, что клуб планировал провести матч с россиянами.

«Казахстанский футбольный клуб «Ордабасы» сообщил о запланированном товарищеском матче с киевским «Динамо» 16 февраля. Эта информация не соответствует действительности, ведь в этот день у нашей команды запланирован контрольный матч с ФК «Петрокуб» (Молдова).

Также, как стало известно, ФК «Ордабасы» планирует товарищескую игру с «Факелом» из Воронежа. Напомним, российским клубам нет места в мировом футболе, и мы осуждаем решение некоторых клубов выходить на поле против них», — сказано в заявлении на официальном сайте «Динамо».

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