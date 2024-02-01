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Правительство Латвии запретило сборным страны играть матчи с Россией и Беларусью

Правительство Латвии запретило сборным страны играть матчи с Россией и Беларусью
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Правительство Латвии на законодательном уровне запретило сборным своей страны контактировать с командами из России и Беларуси. Сегодня, 1 февраля, латвийцы приняли поправки к закону о спорте. Теперь на территории страны официально запрещено проводить соревнования с участием спортсменов из России или Беларуси. Кроме того, латвийским спортсменам запрещено играть с упомянутыми сборными на территории других государств.

Стоит отметить, что ограничение распространяется как на взрослые, так и на юношеские сборные. При этом латвийским спортсменам нельзя играть с россиянами и белорусами даже при условии, если те будут под нейтральным флагом.

Основная цель закона — подчеркнуть солидарность с Украиной и «не дать России узаконить преступления через спорт», отмечается в пояснении к поправкам.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных футбольных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире.

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