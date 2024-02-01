Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хетафе — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алан Дзагоев посетил товарищеский матч с участием ЦСКА

Алан Дзагоев посетил товарищеский матч с участием ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист московского ЦСКА Алан Дзагоев посетил товарищеский матч с узбекистанским «Андижаном» (1:0), который проходит в данный момент.

«Алан. Всегда рады видеть», — сообщает пресс-служба клуба.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале ЦСКА.

Напомним, армейцы прибыли на тренировочный сбор в Турцию вчера, 31 января. Они продлятся до 10 февраля. В течение этих сборов ЦСКА проведёт три товарищеских матча. Сегодня, 1 февраля, армейцы играют с узбекистанским «Андижаном», 5 февраля встретятся с воронежским «Факелом», а 9-го — с «Сочи». ЦСКА ушёл на зимний перерыв, занимая пятое место в турнирной таблице РПЛ.

33-летний Алан Дзагоев объявил о завершении карьеры в ноябре 2023 года. Последним клубом футболиста была греческая «Ламия». В сезоне-2022/2023 Дзагоев выступал за казанский «Рубин». Он провёл 20 матчей в Мелбет Первой лиге, в которых отметился тремя забитыми мячами.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
01 февраля 2024, четверг. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
2 : 0
Андижан
Андижан, Узбекистан
1:0 Заболотный – 8'     2:0 Мусаев – 59'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android