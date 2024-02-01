Алан Дзагоев посетил товарищеский матч с участием ЦСКА

Бывший футболист московского ЦСКА Алан Дзагоев посетил товарищеский матч с узбекистанским «Андижаном» (1:0), который проходит в данный момент.

«Алан. Всегда рады видеть», — сообщает пресс-служба клуба.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале ЦСКА.

Напомним, армейцы прибыли на тренировочный сбор в Турцию вчера, 31 января. Они продлятся до 10 февраля. В течение этих сборов ЦСКА проведёт три товарищеских матча. Сегодня, 1 февраля, армейцы играют с узбекистанским «Андижаном», 5 февраля встретятся с воронежским «Факелом», а 9-го — с «Сочи». ЦСКА ушёл на зимний перерыв, занимая пятое место в турнирной таблице РПЛ.

33-летний Алан Дзагоев объявил о завершении карьеры в ноябре 2023 года. Последним клубом футболиста была греческая «Ламия». В сезоне-2022/2023 Дзагоев выступал за казанский «Рубин». Он провёл 20 матчей в Мелбет Первой лиге, в которых отметился тремя забитыми мячами.