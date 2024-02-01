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Агент Кассьерры: «Зенит» получил по Матео предложения от «Севильи» и «Аль-Шабаба»

Агент Кассьерры: «Зенит» получил по Матео предложения от «Севильи» и «Аль-Шабаба»
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Футбольный агент Никос Петропулос, который представляет интересы нападающего санкт-петербургского «Зенита» Матео Кассьерры, заявил, что клуб получил предложения от испанской «Севильи» и саудовского «Аль-Шабаба» по игроку.

«Предложения от «Севильи» и «Аль-Шабаба» действительно есть. Но «Зенит» хочет сохранить Кассьерру. Я отправляюсь в Катар, чтобы разрешить эту ситуацию», — приводит слова Петропулоса «Спорт день за днём».

Напомним, ранее сообщалось, что сине-бело-голубые готовы отпустить нападающего за € 9 млн.

В нынешнем сезоне 26-летний Матео провёл за «Зенит» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и пятью результативными передачами. Действующее соглашение Кассьерры с сине-бело-голубыми рассчитано до 30 июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость колумбийского нападающего в € 9 млн. «Зенит» к зимнему перерыву занимает второе место в РПЛ.

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