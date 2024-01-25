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Форвард «Зенита» Кассьерра интересен «Севилье», Матео также предлагали «Атлетико» — AS

Форвард «Зенита» Кассьерра интересен «Севилье», Матео также предлагали «Атлетико» — AS
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Испанская «Севилья» заинтересована в покупке колумбийского нападающего санкт-петербургского «Зенита» Матео Кассьерры. Об этом сообщает AS.

По информации источника, «Севилья» ищет центрального нападающего. Одним из вариантов для «Севильи» является трансфер Матео Кассьерры из «Зенита». Сумма выкупа Кассьерры составляет € 20 млн, но сообщается, что сине-бело-голубые готовы продать Матео и за € 15 млн, учитывая, что следующим летом у игрока пойдёт последний год по контракту. «Севилья» хотела взять Матео в аренду с пунктом о обязательном выкупе в конце сезона, но регламент Ла Лиги не позволил испанскому клубу провести операцию.

Также отмечается, что Кассьерра предпочитает остаться в Европе и для него «Севилья» является приоритетным вариантом. Матео был также предложен «Атлетико», который предпочёл взять Мойзе Кина из «Ювентуса. Также „Аль-Шабаб“ сделал предложение в размере € 10 млн, но „Зенит“ не стал его рассматривать. Кроме того, есть интерес и от „Аль-Иттихада“, о котором сообщалось ранее.

Напомним, в нынешнем сезоне 26-летний Матео провёл за «Зенит» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и пятью результативными передачами. Действующее соглашение Кассьерры с сине-бело-голубыми рассчитано до 30 июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость колумбийского нападающего в € 9 млн. «Зенит» к зимнему перерыву занимает второе место в РПЛ.

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