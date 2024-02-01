Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хетафе — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Месси в последний момент появился в заявке «Интер Майами» на матч с «Аль-Насром»

Месси в последний момент появился в заявке «Интер Майами» на матч с «Аль-Насром»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 1 февраля, пройдёт товарищеский матч, в котором встретятся саудовский «Аль-Наср» и американский «Интер Майами». Команды сыграют на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фото: Пресс-служба «Интер Майами»

Напомним, ранее американская команда показала заявку, в которой не было Лионеля Месси, однако за несколько минут до начала игры заявку изменили. При этом саудовский «Аль-Наср» огласил свой состав, и в заявке не оказалось звёздного нападающего команды Криштиану Роналду. Португалец не появится на поле в игре с клубом из МЛС из-за мышечного повреждения. Сообщалось, что «Аль-Наср» не готов рисковать здоровьем 38-летнего футболиста.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
01 февраля 2024, четверг. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
2-й тайм
4 : 0
Интер Майами
Майами, США
1:0 Отавио – 3'     2:0 Талиска – 10'     3:0 Лапорт – 12'     4:0 Талиска – 51'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android