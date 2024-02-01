Месси в последний момент появился в заявке «Интер Майами» на матч с «Аль-Насром»

Сегодня, 1 февраля, пройдёт товарищеский матч, в котором встретятся саудовский «Аль-Наср» и американский «Интер Майами». Команды сыграют на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фото: Пресс-служба «Интер Майами»

Напомним, ранее американская команда показала заявку, в которой не было Лионеля Месси, однако за несколько минут до начала игры заявку изменили. При этом саудовский «Аль-Наср» огласил свой состав, и в заявке не оказалось звёздного нападающего команды Криштиану Роналду. Португалец не появится на поле в игре с клубом из МЛС из-за мышечного повреждения. Сообщалось, что «Аль-Наср» не готов рисковать здоровьем 38-летнего футболиста.