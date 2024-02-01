Игрок «Урала» Малькевич сравнил уровень чемпионатов России и Беларуси

Левый защитник «Урала» Владислав Малькевич рассказал о главном отличии Российской Премьер-Лиги от чемпионата Беларуси по футболу.

«В России всё гораздо интенсивнее. В Беларуси было проще в этом плане. Есть время на принятие решений, единоборства легче, в РПЛ же всё гораздо быстрее, тяжелее вести борьбу за мяч. Но это только плюс. Нужно адаптироваться к новому этапу в своей карьере, а это всегда развитие», — цитирует Малькевича Metaratings.

Малькевич перешёл в «Урал» из БАТЭ в сентябре прошлого года за € 200 тыс. В текущем сезоне защитник провёл за екатеринбуржцев 12 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 600 тыс.