Малькевич заявил, что перешёл в «Урал» ради работы с Гончаренко и Ермаковичем

Белорусский защитник «Урала» Владислав Малькевич рассказал о причинах перехода в российский клуб.

«Меня подкупила возможность тренироваться под руководством Александра Ермаковича и Виктора Гончаренко. Я всегда мечтал поработать с Виктором Михайловичем и узнать, какой он тренер. Гончаренко всегда добивался классных результатов. Так что я долго не думал и сразу принял предложение», — приводит слова Малькевича Metaratings.

Малькевич перешёл в «Урал» из БАТЭ в сентябре прошлого года за € 200 тыс. В текущем сезоне защитник провёл за екатеринбуржцев 12 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 600 тыс.