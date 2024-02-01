«Аль-Наср» без Роналду разгромил «Интер Майами» с Месси со счётом 6:0

Сегодня, 1 февраля проходил товарищеский матч, в котором встречались саудовский «Аль-Наср» и американский «Интер Майами». Команды играли на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:00 мск. Игра завершилась со счётом 6:0 в пользу саудевцев. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На четвёртой минуте Марсело Брозович слева отыграл в штрафную на Отавио, который двинулся к центру и неотразимо пробил сходу в дальний угол. На 11-й минуте накрыли Серхио Бускетса после чего произошла быстрая атака, которая завершилась прострелом справа от Аль-Элевая, и набежавший Андерсон Талиска с угла вратарской отправил мяч в створ. На 12-й минуте Эмерик Лапорт сделал счёт разгромным, забив ударом со своей половины поля.

На 51-й минуте Талиска реализовал 11-метровый удар. На 68-й минуте произошла подача справа от углового флажка на дальнюю штангу, Лапорт не смог пробить на углу вратарской, зато из борьбы последовала скидка на противоположный угол, и Мохаммед Маран головой переправил мяч в дальний угол. На 73-й минуте произошла длинная передача вперёд на Талиску, который убежал от защитников один на один и сходу уверенно пробил мимо вратаря. Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси начал матч на скамейке запасных и появился на поле на 83-й минуте игры.

Напомним, ранее саудовский «Аль-Наср» огласил свой состав и звёздного нападающего команды Криштиану Роналду не оказалось в заявке на товарищеский матч. Роналду не появится на поле в игре с клубом из МЛС из-за мышечного повреждения. Сообщалось, что «Аль-Наср» не готов рисковать здоровьем 38-летнего футболиста.