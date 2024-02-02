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Фернандеш сравнялся с Роналду по числу голевых передач в АПЛ

Фернандеш сравнялся с Роналду по числу голевых передач в АПЛ
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Португальский атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш сравнялся с Криштиану Роналду по числу голевых передач в английской Премьер-Лиге. У обоих игроков по 37 ассистов. Об этом сообщает Squawka Football.

По информации источника, голевая передача Бруну Фернандеша на третий мяч, который забил Скотт Мактоминей в матче с «Вулверхэмптоном» стала 37-й для португальского хавбека.

Таким образом, он сравнялся с Криштиану Роналду по количеству голевых передач в этом турнире. Луиш Нани — единственный португалец, отдавший больше ассистов в рамках АПЛ — 43.

Напомним, сегодня команда голландского специалиста тен Хага обыграла на выезде «Вулверхэмптон» в матче 22-го тура АПЛ со счётом 4:3.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 35 очков.

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01 февраля 2024, четверг. 23:15 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
3 : 4
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Рашфорд – 5'     0:2 Хойлунд – 22'     1:2 Сарабия – 71'     1:3 Мактоминей – 75'     2:3 Килман – 85'     3:3 Нету – 90+5'     3:4 Майну – 90+7'    

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