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Трансферная цель «Барселоны» Бергвалль переходит в «Тоттенхэм» — Фабрицио Романо

Трансферная цель «Барселоны» Бергвалль переходит в «Тоттенхэм» — Фабрицио Романо
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17-летний шведский полузащитник «Юргордена», с которым вела переговоры «Барселона», Лукас Бергвалль переходит в лондонский «Тоттенхэм Хотспур». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «Тоттенхэм» заплатит более € 10 миллионов «Юргордену». Медосмотр состоится в пятницу. «Барселоне» только что сообщили, что шведский футболист передумал и решил присоединиться к «шпорам».

Ранее стало известно, что полузащитник «Юргордена» и молодёжной сборной Швеции Лукас Бергвалль посетил трунировочную базу и стадион «Тоттенхэма».

Отметим, Бергвалль выступает за «Юргорден» с прошлого года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Контракт игрока со шведским клубом действует до конца 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.

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