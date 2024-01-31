17-летний хавбек шведского «Юргордена» находится в шаге от перехода в «Барселону»

«Барселона» находится в шаге от подписания полузащитника «Юргордена» и молодёжной сборной Швеции Лукаса Бергвалля. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, 17-летний швед и его семья сегодня снова встретятся с «Барселоной», чтобы завершить переговоры и подписать соглашение после положительных контактов во вторник. Деку хочет, чтобы Бергвалль согласовал каждую деталь и заключил сделку до того, как полузащитник вернётся в Швецию.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

Отметим, «Юргорден» уже дал «зелёный свет» на переезд игрока в каталонский клуб.

Ранее сообщалось, что официальное предложение каталонцев будет принято шведским клубом в течение недели. «Барселона» заплатит за 17-летнего футболиста около € 7 млн. Ещё € 3 млн будут предусмотрены в качестве возможных бонусов. Молодой игрок присоединится к сине-гранатовым 1 июля, в день открытия летнего трансферного окна.

Бергвалль выступает за «Юргорден» с прошлого года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Контракт игрока со шведским клубом действует до конца 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.

Лапорта тепло поприветствовал фанатов соперника «Барселоны»: