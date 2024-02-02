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«МЮ» второй по количеству пропущенных мячей среди всех команд АПЛ в сезоне-2022/2023

«МЮ» второй по количеству пропущенных мячей среди всех команд АПЛ в сезоне-2022/2023
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Вчера, 1 февраля, «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон» в матче 22-го тура чемпионата Англии. Встреча на стадионе «Молине» завершилась со счётом 4:3.

Таким образом, «красные дьяволы» пропустили уже 52 мяча в сезоне-2023/2024 и занимают второе место по данному показателю среди всех клубом АПЛ, пропустив вперёд лишь «Шеффилд Юнайтед» (59), идущий на последнем месте в чемпионате.

В среднем команда Тен Хага пропускает 1,6 мяча за матч. В сравнении «Ливерпуль» пропускает 1,06 гола за игру.
После 22 туров «Манчестер Юнайтед» занимает 7-е место в АПЛ с 35 очками. Лидирует в чемпионате «Ливерпуль» (51 очко).

Следующий матч «МЮ» проведёт с «Вест Хэм Юнйтед». Встреча на «Олд Траффорд» состоится 4 февраля в 17:00 по мск.

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