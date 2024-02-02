«Надеюсь, мы сможем выйти в Лигу чемпионов». Хойлунд – о результатах «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд высказался о победе над «Вулверхэмптоном» (4:3) в матче 22-го тура чемпионата Англии.

20-летний футболист отметился в матче забитым мячом и голевой передачей.

«Надеюсь, это может стать поворотным моментом. Это великая победа на выезде. Возможно, мы одержим несколько побед. Январь был для нас нормальным. Теперь я надеюсь, что февраль у нас будет хорошим.

Мы хотим побеждать в каждой игре, участвовать в Кубке Англии и подниматься как можно выше в таблице. Надеюсь, мы сможем выйти в Лигу чемпионов», – приводит слова Хойлунда TNT Sports.

В нынешнем сезоне Хойлунд сыграл 27 матчей, забил 9 мячей и отдал 2 голевые передачи.

После 22 туров «Манчестер Юнайтед» занимает 7-е место с 35 очками. До зоны Лиги чемпионов «дьяволов» отделяют 8 очков. Лидирует в чемпионате «Ливерпуль» (51 очко).