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Мухамадиев поделился ожиданиями от матча Таджикистана с Иорданией в 1/4 финала Кубка Азии

Мухамадиев поделился ожиданиями от матча Таджикистана с Иорданией в 1/4 финала Кубка Азии
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Известный таджикистанский футболист, экс-форвард московских «Локомотива» и «Спартака» Мухсин Мухамадиев поделился ожиданиями от матча между сборными Таджикистана и Иордании в 1/4 финала Кубка Азии.

«Шансы в матче равные. Думаю, у Таджикистана даже чуть-чуть есть приоритет. Всё-таки мы ни разу не выступали на такой стадии, ребята воспользуются этим шансом. Есть возможность сотворить историю и пройти ещё дальше. Надеюсь, что наши ребята сделают всё, чтобы порадовать наших болельщиков, и сотворят ещё одну сенсацию», — сказал Мухамадиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Таджикистан сыграет с национальной командой Иордании в матче 1/4 финала Кубка Азии сегодня, 2 февраля.

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