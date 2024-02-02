Мухамадиев поделился ожиданиями от матча Таджикистана с Иорданией в 1/4 финала Кубка Азии

Известный таджикистанский футболист, экс-форвард московских «Локомотива» и «Спартака» Мухсин Мухамадиев поделился ожиданиями от матча между сборными Таджикистана и Иордании в 1/4 финала Кубка Азии.

«Шансы в матче равные. Думаю, у Таджикистана даже чуть-чуть есть приоритет. Всё-таки мы ни разу не выступали на такой стадии, ребята воспользуются этим шансом. Есть возможность сотворить историю и пройти ещё дальше. Надеюсь, что наши ребята сделают всё, чтобы порадовать наших болельщиков, и сотворят ещё одну сенсацию», — сказал Мухамадиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Таджикистан сыграет с национальной командой Иордании в матче 1/4 финала Кубка Азии сегодня, 2 февраля.