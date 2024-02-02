Игорь Шалимов объяснил, почему Федотов в ЦСКА придерживается одной тактической схемы

Бывший полузащитник «Спартака», «Интера», сборной России, экс-тренер «Краснодара», «Ахмата» и «Урала» Игорь Шалимов объяснил, почему Владимир Федотов в ЦСКА придерживается одной тактической схемы

«На самом деле я как раз за то, чтобы выбирать одну схему. Ну вот ему нравится такая. Я предпочитал более атакующую 4-2-3-1 с десяткой, но был вынужден поменять её в «Урале». Потому что видел состояние команды, уровень игроков, ситуацию в таблице. В борьба за выживание пришлось перейти на игру в три центральных защитника, на схему 5-2-3. Это была вынужденная мера. А в принципе я за стабильную схему.

Если мы возьмём того же Гвардиолу и большие команды, то почти все они играют в четыре защитника. Но, допустим, у Индзаги в «Интере» стабильно 5-3-2. Как у Федотова 5-2-3. Они менее адаптированы к контролю мяча, чем расстановка с четырьмя защитниками. Почти все большие команды играют в три нападающих и четыре защитника — 4-3-3. Мне кажется, что лучше выбрать стабильную схему и добиться того, чтобы каждый игрок знал свой функционал и у него одинаково хорошо получалось и в атаке, и в обороне. Я против изменений и бесконечной гибкости. Но бывает, что попадаешь в команду в тяжёлом положении, много пропускаешь, и понятно, что тут уже более оборонительная схема будет уместнее более атакующей», — рассказал Шалимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.