Шалимов выделил три клуба РПЛ, в которых развиваются молодые футболисты

Бывший тренер «Краснодара», «Ахмата» и «Урала» Игорь Шалимов выделил три клуба Российской Премьер-Лиги, в которых развиваются молодые футболисты. Сегодня, 2 февраля, Шалимову исполняется 55 лет.

«Если мы говорим о таких российских командах, как «Локомотив», «Ростов», «Крылья», то там молодые действительно развиваются. А дальше мы берём «Зенит», «Динамо» — команды, которые наверху. И они стараются по максимуму заполнять легионерскую квоту. Потому что всё равно остаётся Латинская Америка, Сербия — оттуда можно брать иностранцев. И амбициозная команда, которая хочет выиграть чемпионат или Кубок (а другого сейчас без еврокубков всё равно нет), может себе позволить восемь сильных легионеров. Как ты скажешь «Спартаку»: «Развивай молодёжь»? Ну, будешь пятым. Или «Зениту» скажите это: развивайте молодёжь — и будете третьими. Ответят: спасибо, но мы будем брать классных иностранцев, а талант уровня Аршавина и так пробьётся. Конечно, молодым в больших командах гораздо сложнее. Если за игрока платят 15 млн, естественно, приоритет ему будет отдаваться. А где ещё молодым показывать себя? В командах, которые борются за выживание, тоже чаще всего ставка на опытных ребят делается. В середине? Но и там сегодня ты не можешь себя спокойно чувствовать. Если «Крылья» играют молодёжью и занимают третье место, это здорово, а большие команды смотрят на этот вопрос совсем по-другому.

В каждом регионе говорят: надо рассчитывать на своих. Но мы сегодня видим, сколько талантливейшей молодёжи в «Барселоне». Три пацана 16–17-летних играют. Но стабильности нет. Если у тебя в составе выходят три-четыре юных футболиста, то, какими бы одарёнными они ни были, у команды всё равно будут проблемы. Будь немного другая ситуация в той же «Барселоне», этих парней аккуратно подпускали бы к основе. Может быть, один бы место в стартовом составе завоевал.

С другой стороны, я за то, чтобы молодёжь в командах играла. Но она должна соответствовать уровню. При этом молодёжи всегда присуща нестабильность. Представьте, сразу трое осечку дадут и команда вылетает из Кубка, как с той же «Барселоной» происходило. Руководство это точно не устроит, поэтому искусственно вводить молодых в состав никто не станет», — рассказал Шалимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.