Президент «Барселоны» Лапорта: я бы не стал увольнять Хави, он этого не заслуживает

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что не допускал мысли о том, чтобы уволить главного тренера сине-гранатовых Хави, который ранее сам объявил об уходе из клуба по завершении нынешнего сезона.

«У меня не было таких мыслей. Хави этого не заслуживает, я бы не стал увольнять его. Он первый, кто верит в наш успех. Мы не выбросили полотенце на ринг, мы всё ещё боремся в Ла Лиге, в Лиге чемпионов. У нас достаточно хороший состав, который может победить «Наполи», — приводит слова Лапорты издание Mundo Deportivo.

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Напомним, 27 января Хави, после поражения от «Вильярреала» (3:5), объявил, что покинет команду в конце сезона. 44-летний специалист возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года. Под руководством испанца клуб выиграл чемпионат Испании (2022/2023) и Суперкубок Испании (2022/2023). После 22 туров «Барселона» занимает четвёртое место в Ла Лиге с 47 очками. Лидирует в чемпионате «Жирона» (57 очков).