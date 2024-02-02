Президент «Барселоны» Лапорта: мы не должны отставать от лидера таблицы на 10 очков

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о результатах сине-гранатовых в этом сезоне, а также отметил, что продолжает работу над комплектацией состава команды.

«Наш состав должен быть лучше, чем на текущий момент. С другой стороны, никто не застрахован от травм, а мы из-за них потеряли тер Штегена, де Йонга, Гави… Они являются ключевыми игроками нашей команды, вот в чём дело. Но эта команда в любом случае не должна отставать от лидера таблицы на 10 очков. И это заставляет меня работать ещё усерднее», — приводит слова Лапорты издание Mundo Deportivo.

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После 22 туров Ла Лиги нынешнего сезона «Барселона» занимает четвёртое место, набрав 47 очков. Лидирует в чемпионате «Жирона» (57 очков).