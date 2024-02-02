Бояринцев: у «Спартака» хорошо работает академия — лучше оставлять место под молодёжь

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев высказался о работе академии красно-белых и нового спортивного директора клуба Томаша Амарала.

«Мне сложно оценивать Амарала, но ничего нового он не сказал. Всегда в обойме команды было примерно 22–23 футболиста. Это абсолютно нормальная история для клуба. Больше нет смысла держать игроков под основу и скамейку. Лучше оставлять место под молодёжь. Тем более у «Спартака» хорошо работает академия, есть свои перспективные ребята», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Спартак» завершил первый круг Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона на пятом месте в турнирной таблице, набрав 30 очков по результатам 18 проведённых встреч.