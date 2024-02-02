Тренер «Динамо» Минск: мы готовы сотрудничать со «Спартаком» — есть хороший опыт с Зориным

Главный тренер минского «Динамо» Вадим Скрипченко заявил о желании сотрудничать с московским «Спартаком».

«Мы заинтересованы во многих футболистах, которые потенциально могут усилить нашу команду. В прошлом году у нас был хороший опыт с приглашением Даниила Зорина, который помог нам стать чемпионами страны. Он очень здорово влился в команду, был боевой единицей, хорошо выглядел. Получилось взаимовыгодное сотрудничество. У нас сложились хорошие отношения с руководством «Спартака». Мы рассматриваем усиление некоторых позиций. На примере Даниила Зорина мы в диалоге с московским «Спартаком». Наша общая позиция — если мы и «Спартак» будем заинтересованы, чтобы отдать игроков для получения игровой практики и проявления себя в нашем чемпионате, мы готовы к совместной работе», — сказал Скрипченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.