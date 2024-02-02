Лапорта — о Гвардиоле: у него контракт с «Манчестер Сити», и он его выполняет

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле. Напомним, ранее сообщалось, что Гвардиола является одним из основных кандидатов на замену Хави, который покинет сине-гранатовых по завершении текущего сезона.

«У него есть контракт, и он его выполняет», — приводит слова Лапорты издание Mundo Deportivo.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko

На прошлой неделе Хави после поражения от «Вильярреала» (3:5) объявил, что покинет команду в конце сезона. 44-летний специалист возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года. Под руководством испанца клуб выиграл чемпионат Испании (2022/2023) и Суперкубок Испании (2022/2023). После 22 туров «Барселона» занимает четвёртое место в Ла Лиге с 47 очками. Лидирует в чемпионате «Жирона» (57 очков).