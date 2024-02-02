Президент «Барселоны» Лапорта: планируем придерживаться правил ФФП без продаж игроков

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что сине-гранатовые хотят придерживаться правил финансового фэйр-плей без продаж своих игроков.

«Если мы будем соблюдать правила финансового фэйр-плей, то самый сложный период в истории клуба завершится. Планируется, что мы сделаем это без продаж наших игроков. Когда я занял должность президента, у нас было 500 млн убытков и 1500 млн долгов. Ещё в прошлом году мы реструктурировали долг, так что сейчас мы в неплохом положении», — приводит слова Лапорты издание Mundo Deportivo.

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После 22 туров «Барселона» занимает четвёртое место в Ла Лиге с 47 очками. Лидирует в чемпионате «Жирона» (57 очков).