Роман Орещук: я не понял, «Интер Майами» — это ФНЛ какая-то

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о минувшей товарищеской игре между «Аль-Насром» и «Интер Майами», в которой саудовский клуб одержал победу со счётом 6:0.

«С какой российской командой можно сравнить уровень игры «Аль-Насра»? «Зенит» или «Краснодар». Но, мне кажется, они посильнее.

Говоря о том, насколько сильнее, то если по матчу с «Интер Майами», то прилично. Я просто не понял, «Интер Майами» — это что за команда? ФНЛ какая-то, всё пешком», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

Напомним, данная встреча состоялась вчера, 1 февраля. Игра проходила на стадионе «Кингдом Арена» в Саудовской Аравии. В этом матче хет-триком отметился полузащитник Андерсон Талиска. По голу забили хавбек Отавио, защитник Эмерик Лапорт и нападающий Мохаммед Маран.

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси начал матч на скамейке запасных и появился на поле на 83-й минуте игры. Роналду не появится на поле в игре с клубом из МЛС из-за мышечного повреждения.