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«У «Динамо» нет трансферов? А что им усиливать?» Орещук — об активности бело-голубых зимой

«У «Динамо» нет трансферов? А что им усиливать?» Орещук — об активности бело-голубых зимой
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о трансферной политике бело-голубых в текущее зимнее трансферное окно, объяснив, почему «Динамо» не делает трансферы.

Клубы РПЛ усиливаются трансферами, но «Динамо» молчит? А что усиливать «Динамо»? У них во всех линиях по два футболиста, куда уже больше? Сейчас команда готовая, микроклимат отличный, тренерский штаб, футболисты отличные. Что ещё нужно? Зачем вносить дисбаланс? В данный момент «Динамо» правильно делает, что никого не ищет», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

Напомним, «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги в нынешнем сезоне. Команда Марцела Лички набрала 32 очка после 18 матчей чемпионата. На втором месте располагается санкт-петербургский «Зенит», в активе сине-бело-голубых 36 очков за аналогичное количество игр. Лидирует «Краснодар», набравший 38 очков за 18 встреч.

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