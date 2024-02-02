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Мухамадиев: мечтаю, чтобы сборная Таджикистана играла на чемпионате мира

Мухамадиев: мечтаю, чтобы сборная Таджикистана играла на чемпионате мира
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Бывший таджикистанский футболист, экс-форвард московских «Локомотива» и «Спартака» Мухсин Мухамадиев высказал пожелание об участии национальной команды на чемпионате мира. Сегодня, 2 февраля, в 1/4 финала Кубка Азии сборная Таджикистана уступила Иордании — 0:1.

«Сборная Таджикистана приобрела очень хороший опыт на крупном турнире. Скоро будет отбор на чемпионат мира, и я думаю, что там мы тоже должны выступить очень хорошо. Шансы отобраться на Кубок мира есть всегда. Это показал и этот азиатский турнир. Сейчас все научились играть в футбол, мастерство команд выравнялось. Мечтаю, чтобы сборная Таджикистана играла на чемпионате мира. Это будет кульминация всех успехов. Ребята получили огромный опыт и с таким багажом могут продолжить играть и радовать нас», — сказал Мухамадиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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