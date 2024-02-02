Олег Ширинбеков: пренебрежительные разговоры о сборной Таджикистана надо заканчивать

Бывший таджикский футболист Олег Ширинбеков высказался о выступлении национальной команды на Кубке Азии. В 1/4 финала турнира сборная Таджикистана уступила национальной команде Иордании со счётом 0:1.

«Четвертьфинал в Кубке Азии — успех для сборной Таджикистана. Можно гордиться этой командой. Таджикистан хорошо смотрелся с Иорданией. Да ещё тогда, с Россией, неплохо играли. Только сейчас не хватает хорошего габаритного нападающего.

Пренебрежительные разговоры о ближневосточных сборных, в том числе и о сборной Таджикистана, нужно заканчивать. Да, в каких-то матчах команды не выглядят фаворитами, но в большинстве 50 на 50», — сказал Ширинбеков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.