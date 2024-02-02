Бушманов: я понимаю, что в «Спартаке» не собираются сохранять Джикию во что бы то ни стало

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов высказался о будущем защитника красно-белых Георгия Джикии.

«Я так понимаю, в «Спартаке» не собираются сохранять Джикию во что бы то ни стало. Но у него ещё полгода действует контракт. Несмотря на сложившуюся ситуацию, Георгий остаётся одним из опытнейших футболистов москвичей и их капитаном на протяжении многих лет. Думаю, если он не получит действительно выгодных предложений, то останется в команде. Всё зависит от мотивации и желания защитника», — приводит слова Бушманова RT на русском.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 30-летний Георгий Джикия провёл шесть матчей. Также на счету защитника три игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков за 18 матчей.