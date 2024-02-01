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Источник: «Спартак» до лета не предложит Джикии новый контракт

Источник: «Спартак» до лета не предложит Джикии новый контракт
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«Спартак» не собирается предлагать новый контракт центральному защитнику Георгию Джикии, сообщает «РБ Спорт». Напомним, трудовое соглашение футболиста с московским клубом рассчитано до конца мая этого года. В нынешнем сезоне Джикия потерял место в стартовом составе «Спартака».

Автоматическая пролонгация контракта была возможна только в том случае, если бы защитник появился на поле в 60% матчей чемпионата России. На данный момент 30-летний футболист сыграл только в шести матчах, а до конца турнира осталось 12 игр.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за красно-белых лишь девять неполных матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.

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