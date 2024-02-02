Тренер «Динамо» Личка назвал нецензурный русский аналог своего любимого ругательства

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка сравнил любимое ругательство с нецензурным русским аналогом.

«Моё любимое ругательство — к…ва? (во многих языках обозначает девушку лёгкого поведения. — Прим. «Чемпионата»). Это как у вас слово «блин», да? (в оригинале используется нецензурный аналог. — Прим. «Чемпионата»).

Да, это просто эмоциональный всплеск, не слова в чью-то сторону. Обижается ли кто-то из ребят? Нет, потому что никого не хочу обидеть такими словами. Я могу злиться, но обижать такими словами людей не хочу», — сказал Личка в интервью на YouTube-канале ФК «Динамо».

Напомним, Личка возглавил «Динамо» минувшим летом. После 18 туров чемпионата России московский клуб набрал 32 очка и занимает третье место.