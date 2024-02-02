Марцел Личка рассказал, чем занимается его брат Марио в тренерском штабе «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал о роли его брата Марио в тренерском штабе.

«Марио работает со мной год, он пришёл ко мне на работу зимой в «Оренбург». Я ему предложил работу, когда он закончил [обучение] на лицензию. У него, как у меня, сразу после завершения игровой карьеры не было желания становиться тренером.

Он играл два-три года в любительском футболе, чтобы поддерживать форму. Когда ты играешь в футбол с пяти-шести лет, то [после завершения карьеры] в твоей жизни чего-то не хватает. Он начал тренировать, а потом пошёл учиться на лицензию. Когда получил лицензию А, то спросил у него о желании работать в «Оренбурге», учитывая, что у него семья и свои дела. Но он совершенно не думал. И вот мы уже работаем вместе как год, он как ассистент тренера.

Были ли у меня с ним братские тёрки или мы жили душа в душу? Я всегда ему помогал, так как старше. У нас всегда были хорошие отношения, но правда такая, что Марио до сих пор не любит проигрывать. В любую игру, в какую бы мы ни играли, он не любит проигрывать. В детстве мне приходилось ему уступать», — сказал Личка в видео на YouTube-канале «Динамо».