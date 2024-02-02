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Руслан Нигматуллин: вряд ли «Локомотив» захочет отдавать Лантратова в «Спартак»

Руслан Нигматуллин: вряд ли «Локомотив» захочет отдавать Лантратова в «Спартак»
Илья Лантратов
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Бывший голкипер московского «Спартака» Руслан Нигматуллин прокомментировал информацию о том, что красно-белые интересовались вратарями Станиславом Агкацевым из «Краснодара» и Ильёй Лантратовым из «Локомотива».

«В обойме «Спартака» сейчас и так полно голкиперов, даже своих некуда девать. Вряд ли «Локомотив» захочет отдавать Лантратова, ведь тогда они усилят конкурента. А если говорить об Агкацеве, то ему, конечно, хочется постоянно выходить на поле, но где он в таком случае будет играть? В «Спартаке-2»? Ведь Максименко, Селихов и Свинов ему просто так своё место не уступят», — приводит слова Нигматуллина «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «Спартак» уже контактировал с «Краснодаром» и «Локомотивом» по поводу возможного перехода голкиперов.

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