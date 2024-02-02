«Наши судьи даже здесь могут начудить». Карпин — об удалении в матче Зимнего кубка РПЛ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу в первом матче Winline Зимнего кубка РПЛ с «Шабаб Аль‑Ахли». «Ростов» выиграл со счётом 3:1.

«Какие впечатления? Никакие, обычные. Понравилось. В первом тайме очень многое понравилось, кроме одного: во время наших атак невнимательно играли в обороне. Может, это звучит странно, но из‑за этого пропускали много атак. Понятно, что соперник в хорошей форме, бегут хорошо. Так что было тяжеловато.

Успел ли себя проявить Роналдо? Каких‑то моментов ярких не было, но в обороне делал всё, что нужно. И цеплялся за мячи. Оставил приятное впечатление.

Удивило ли удаление? К Сако никаких претензий нет, там не было удаления. Наши судьи даже здесь могут начудить. Рука на земле, мяч в опорную руку попадает… Короче, эти даже здесь могут всё испортить. Как обычно», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном (Москва). В составе ростовчан отличились Николай Комличенко, Егор Голенков и Иван Комаров. «Ростов» доигрывал встречу в меньшинстве: на 60-й минуте был удалён защитник Умар Сако.